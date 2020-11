IL BILANCIO

VENEZIA Primo fine settimana da zona gialla plus per il Veneto, dove al coprifuoco nazionale si sono sommate le restrizioni regionali. Dalla festa abusiva a Belluno, all'emporio aperto a Mestre, non sono mancate le sanzioni, ma a fare notizia è piuttosto la lettera minatoria ad Alessandro Bisato, che oltre ad essere il segretario regionale del Partito Democratico è anche il sindaco di Noventa Padovana, ruolo in cui aveva disposto i controlli della polizia locale e ha finito per dover presentare denuncia ai carabinieri. Diverse anche le multe elevate in Friuli Venezia Giulia, che invece è entrato in fascia arancione.

L'INTIMIDAZIONE

La missiva contenente le minacce a Bisato, indirizzata al primo cittadino e imbucata nel paese padovano, è arrivata sabato in municipio. Il misterioso mittente ha contestato così le sanzioni anti-Covid: «Caro sindaco è saggio e prudente far calmare la Polizia locale, non è conveniente elevare tutte quelle multe. La divisa non può essere sufficiente per il rispetto e l'integrità delle persone che le indossano». Nessuna firma, ma un'intimidazione: «Uomo avvisato, mezzo salvato». Bisato ieri ha sporto denuncia in caserma e non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro: «Non ho paura delle lettere anonime». Nei giorni scorsi il suo collega Martino Schiavon, sindaco di Ponte San Nicolò, si era ritrovato addirittura l'auto distrutta sotto casa, dopo aver multato tre adolescenti che non volevano saperne di indossare la mascherina.

IL PARTY

Giovanissimi, alcuni dei quali minorenni, sono anche i 16 sanzionati sabato sera a Belluno per la violazione delle disposizioni anti-contagio. I ragazzini stavano prendendo parte a un party abusivo a base di alcolici, in un'area sottostante il Ponte degli Alpini. Scoperti da poliziotti e carabinieri, i partecipanti hanno tentato di fuggire ma sono stati raggiunti dalle forze dell'ordine, identificati e sottoposti a sanzioni amministrative per la violazione del decreto statale.

IL MAGAZZINO

Ha invece trasgredito all'ordinanza regionale il magazzino cinese, situato all'interno del parco commerciale Le Porte di Mestre, trovato aperto sabato. I carabinieri hanno fatto chiudere il punto vendita Aumai, risultato in piena attività e con diversi clienti all'interno, malgrado lo stop disposto per quel tipo di attività. Quando i militari sono entrati, erano stati emessi fino a quel momento 244 scontrini. Il proprietario, un cittadino cinese, è stato multato e il negozio, una fatta uscire la gente, ha dovuto chiudere.

L'APERITIVO E LE URNE

Sostanzialmente in regola, secondo gli esiti delle ispezioni, sono invece risultati i bar che vedevano l'obbligo delle consumazioni solo da seduti dalle 15 alle 18. Da Venezia a Treviso, spritz soltanto al tavolo, benché anticipato all'ora del tè. Numerose sono state comunque le segnalazioni via social, anche per le lunghe code che si sono formate fuori dai seggi istituiti per il ballottaggio delle elezioni in Moldova, i cui cittadini in Veneto sono oltre 32.000. Urne aperte a Padova, Mestre, Treviso, Vicenza e Verona, ma tanti controlli, tutti con la mascherina e nessun assembramento.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

A Trieste sono state spiccate 14 multe per la violazione del coprifuoco. Sanzionati un 23enne sorpreso all'1.45 a girare in bicicletta, 9 romeni trovati a bordo di un minivan partito da Lecce e diretto ad Est, altri 4 loro connazionali che stavano caricando un'auto su un carrello da rimorchio per portarla a Roma. Su 787 persone controllate, ne sono state sanzionate in tutto 32; su 6 locali, 2 hanno avuto verbali.

