Il BILANCIO

VENEZIA Nella giornata di ieri in Veneto un solo morto da Coronavirus in ospedale nell'arco di ventiquattr'ore. Il dato più basso da tre mesi, mentre sono state 6 le vittime fuori dagli ospedali per complessivi 7 decessi. Ma il dato più eclatante sembrava riguardare la Lombardia con zero morti in ventiquattr'ore. Se infatti sono stati 50 i decessi registrati in tutta Italia secondo quanto riportato dal portale della Regione Lombardia «i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali non hanno segnalato decessi». Rimane comunque il dubbio che l'assenza di vittime, per la prima volta dall'inizio dell'epidemia a febbraio, possa essere causata dalla mancata trasmissione dei dati. Era già capitato, in occasione di festività o fine settimane, che i numeri non fossero del tutto aggiornati e quelli mancanti siano stati aggiunti il giorno dopo. Per essere certi che si tratti di una così decisiva inversione di tendenza nel dato più lugubre e più lento a decrescere dell'epidemia in Lombardia, occorre quindi attendere, per sicurezza, i dati di oggi.

VENETO E FRIULI

Quindi se in 24 ore si è registrata una sola vittima in ospedale e 6 sul territorio in tutto il Veneto nello stesso arco di tempo si sono avuti 17 nuovi casi al coronavirus e anche questo dato non si registrata così basso da tre mesi. Quindi dall'inizio dell'epidemia i positivi sono 19.091 e il totale dei decessi è di 1.874, dei quali 1.352 sono avvenuti negli ospedali. I ricoverati sono stabili a 481 (-2), di cui 40 nelle terapie intensive. I casi attualmente positivi sono 2.643 e i guariti hanno raggiunto quota 14.574.

Numeri verso lo zero si sono registrati anche in Friuli Venezia Giulia dove le persone ora positive sono 462, vale a dire 51 in meno rispetto alla giornata precedente. In terapia intensiva rimane ricoverato un solo paziente, mentre in altri reparti ci sono 62 degenti e si contano 2 nuovi decessi, per un totale di 329. Dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.236 (+3 in ventiquattr'ore).

IN ITALIA

Al netto dei dubbi sui dati della Lombardia, con i 50 decessi accertati in tutta Italia il totale è arrivato a 32.735. Il numero di casi positivi scende da 669 a 531 a fronte però di 16.586 tamponi in meno in un giorno. Stessa situazione anche in Lombardia che con 285 nuovi positivi da sola registra oltre la metà dei casi italiani con quasi seimila tamponi in meno.

In ribasso i dati delle altre regioni ad eccezione della Ligura che mostra un aumento da 38 a 53 positivi in più. Tredici regioni invece sono sotto i dieci casi e tre sono ferme a quota zero, si tratta di Calabria, Sardegna e Umbria.

Inoltre sono 553 i malati in terapia intensiva, 19 in meno in ventiquattr'ore, mentre i ricoverati con sintomi sono 8.613, 82 in meno. Con altri 1.639 guariti il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 56.596 persone, con una diminuzione di 1.156 unità. Infine zero morti in Basilicata, Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Sardegna, provincia autonoma di Bolzano e in Sicilia.

Raffaella Ianuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA