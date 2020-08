IL BILANCIO

VENEZIA Mezzo anno se n'è andato così. Con 21.752 contagiati, 17.704 guariti, 2.104 morti, ma anche con un conto sanitario di 268 milioni di euro. È il bilancio dei sei mesi di emergenza Coronavirus in Veneto, un fenomeno che tra l'inverno, la primavera e l'estate ha cambiato forma e dimensioni, fino ad avviarsi adesso verso un autunno ancora tutto da decifrare: «È chiaro che non andrà via e noi avremo a che fare con lui per un periodo lungo», ha detto ieri a SkyTg24 la virologa Ilaria Capua, oggi direttore dell'One health center of excellence all'Università della Florida, ma per due decenni in forza all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

I CASI E I RICOVERI

Da quel 21 febbraio, giorno in cui scoppiò il focolaio di Vo' e morì Adriano Trevisan, prima vittima del Covid nel mondo occidentale, è cambiato tutto. Basti solo pensare ai numeri delle infezioni, che in questi 182 giorni si sono inesorabilmente ingigantiti, tanto che al 21 agosto la contabilità complessiva registra 5.457 casi nel Veronese, 4.520 nel Padovano, 3.541 nel Trevigiano, 3.073 nel Veneziano, 3.036 nel Vicentino, 1.241 nel Bellunese e 511 in Polesine, accertati grazie ad una quantità-record di tamponi: finora 1.429.206, il dato assoluto più alto d'Italia. Ma se fin dall'inizio il dato dei contagi era destinato inevitabilmente a crescere, finché un giorno (chissà quando...) arriverà finalmente a zero e la retta si arresterà di colpo, la curva dei ricoveri in Terapia intensiva è stata invece caratterizzata nei primi cento giorni da un andamento a campana, mentre da tre mesi a questa parte sta proseguendo come una lunga coda. Sfogliando la serie dei due bollettini quotidiani diramati da Azienda Zero, spiccano così la punta massima di 360 pazienti intubati nel pomeriggio del 29 marzo e il picco minimo di 4 (fra cui oltretutto nessun positivo) nella mattina del 29 luglio.

GLI ACQUISTI

In parallelo è ovviamente cresciuta la spesa sanitaria connessa all'emergenza. Giovedì la relazione dell'Autorità nazionale anticorruzione ha segnalato per il Veneto, nei mesi caldi di marzo e aprile, un esborso di 183.402.861 euro, per una media di 10.212 euro a contagiato e di 37,37 euro a residente. Ma già a metà giugno la Regione contabilizzava uscite per 230 milioni e ora il calcolo risulta salito di altri 38 milioni, per cui attualmente il dato pro capite si aggira sui 54 euro. Un incremento documentato anche dalle ultime deliberazioni di Azienda Zero. Solo per citarne alcune, giusto ieri 320.054,80 euro per altri 23.600 test rapidi destinati prevalentemente ai vacanzieri di rientro dall'estero, 78.375.112,39 euro per garantire ai magazzini delle Ulss sei mesi di dispositivi e disinfettanti, 317.250 euro per 22,5 milioni di braccialetti destinati ai pazienti e ai visitatori delle strutture sanitarie...

I VOLONTARI

A proposito dei materiali, imponenti sono le cifre dell'attività svolta in questo semestre dalla Protezione civile, che in Veneto ha visto finora mobilitati 9.177 volontari (a Belluno 1.055, a Padova 1.561, a Rovigo 523, a Treviso 1.891, a Venezia 1.182, a Verona 1.309, a Vicenza 1.720), per un totale di 126.765 giornate/uomo. Solo per le mascherine ricevute dal dipartimento nazionale o dal commissario straordinario Domenico Arcuri, il dettagliato resoconto che viene aggiornato ogni mercoledì indica la movimentazione di oltre 72 milioni di pezzi, ma fra acquisti regionali e donazioni private il sistema che fa capo all'assessore Gianpaolo Bottacin ha curato la distribuzione di decine e decine di milioni di dispositivi, apparecchiature, arredi. In questi sei mesi, il volontariato ha inoltre garantito l'allestimento (e il graduale smontaggio) di 128 tende, la preparazione di 563 posti-letto negli ospedali dismessi, la gestione di 14.895 chiamate (pari a 857 ore di conversazione) al numero verde regionale.

GLI ALLOGGI

Intanto l'emergenza continua, con le sue nuove peculiarità, come sottolinea l'ultimo rapporto della Protezione civile regionale: «Permane la possibile problematica relativa alla necessità di ricovero di turisti positivi o sospetti positivi a Covid, così come di ricovero di passeggeri che necessitino del periodo di isolamento fiduciario. Resta sostenuto il numero di richieste relative alla ricerca di alloggi, in particolare per quanto riguarda l'isolamento fiduciario di badanti che rientrano dall'estero, così come la necessità di alloggi isolati per richiedenti asilo». Per ora «rimane la disponibilità di due alloggi Ater a Verona», ma tramite le associazioni di categoria è stata avviata «una verifica della disponibilità di strutture alloggiative da indicare agli eventuali richiedenti». Sei mesi dopo, non è ancora finita.

Angela Pederiva

