IL BILANCIO

VENEZIA I guariti sono più dei nuovi contagiati. Nel giorno in cui si ha il record nazionale di guarigioni - 3.033 non era mai accaduto prima - anche il Veneto vede più che dimezzati, rispetto a tre settimane fa, i pazienti ricoverati nelle terapie intensive e le persone in isolamento domiciliare. La discesa iniziata da giorni ora accelera dimostrando quanto i sacrifici imposti dal lockdown abbiano dato risultati importanti. È sufficiente confrontare i numeri diffusi ieri, con l'aggiornamento alle 8 del mattino, dalla Regione Veneto agli analoghi dati dello scorso 29 marzo, quando dopo una tragica salita si era giunti all'apice per numero di malati e ricoverati. Ieri nelle terapie intensive degli ospedali veneti c'erano 140 persone (-23 rispetto al giorno precedente), tre settimane fa erano invece 360. Stesso risultato nel confronto tra le persone in isolamento domiciliare: 9.533 (-381) ieri, 20.064 il 29 marzo. Risultati che portano il governatore Luca Zaia ad affermare che «la discesa è iniziata in maniera importante» e all'assessore regionale Gianpaolo Bottacin che il dimezzamento degli isolamenti domiciliari «dimostra quanto contano i tamponi fatti in maniera mirata, rincorrendo la malattia». Purtroppo non si può dire altrettanto sul fronte decessi: perché le vittime di ora sono le persone che hanno contratto il virus 3-4 settimane fa. E così ieri si sono contati negli ospedali altri 19 deceduti in 24 ore che hanno fatto salire a 1.206 il totale dei morti in Veneto, dei quali 1.008 in strutture ospedaliere. Sempre in Veneto i positivi sono 16.881 (+143) a fronte di 286.757 tamponi eseguiti, i ricoverati 1.329 (-39) e i dimessi 2.316 (+84). L'età media dei ricoverati è di 71 anni, 67 di coloro che sono in terapia intensiva e di 81 anni per i pazienti deceduti.

IN FRIULI

I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia ieri erano 2.858, con un incremento di 41 unità. Anche qui importante il numero dei totalmente guariti che sono 1.111, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 356. I decessi sono invece stati 10 in 24 ore e portano a 256 il numero complessivo di morti da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito (133 casi), seguono Udine (66), Pordenone (53) e Gorizia (4).

TREND POSITIVO

Un trend positivo che si ripercuote in tutta Italia. Nel bollettino diramato dalla Protezione civile, con i casi di coronavirus aggiornati alle 17 di ieri, i contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 189.973, dei quali 57.576 sono guariti e 25.549 sono deceduti. In questo momento le persone affette dal coronavirus in Italia sono 106.848 e rispetto a 24 ore prima i malati sono aumentati di 2.646 unità, mentre coloro che sono attualmente positivi sono diminuiti di 851 persone. In tutta Italia i guariti sono appunto cresciuti di 3.033 unità e i deceduti di 464, mentre sono 2.267 i malati in terapia intensiva, 117 in meno rispetto al giorno precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 81.710 su 106.848: il 76,5% del numero complessivo. Infine sono stati eseguiti, in un giorno, 66.658 tamponi: il totale nazionale ora è di 1.579.909 tamponi per una cifra di 1.052.577 casi testati. Fanalini di coda nella classifica dei contagi ancora una volta il Molise che ieri non ha registrato nessun nuovo contagio, seguito dalla Valle d'Aosta (+1) e dalla Basilicata (+2).

PROTEZIONE CIVILE

Per la prima volta i «numeri sono particolarmente confortanti: il numero di dimessi e guariti supera quello di nuovi casi» ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli facendo ieri il punto sui dati del contagio. Un'occasione per fare un bilancio sulla disponibilità e l'impegno in denaro e uomini della Protezione civile. «Sul conto corrente della Protezione civile sono arrivati quasi 130 milioni di euro - ha detto - mentre sono stati spesi oltre 71 milioni di euro per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e ventilatori». I volontari in campo sono 17.250 e dall'inizio dell'emergenza «sono stati impegnati per circa 500mila giornate: un numero veramente importante che dà la cifra del nostro impegno», ha detto. «Le tende pre-triage tra gli ospedali e le strutture penitenziarie sono 885» ha continuato il capo della Protezione Civile ricordando che «si è conclusa la chiamata per individuare operatori socio sanitari da destinare agli istituti penitenziari, alle Rsa per disabili e alle case di cura per anziani. Abbiamo avuto 20.491 domande e 691 per il personale medico».

Raffaella Ianuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA