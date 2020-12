IL BILANCIO

VENEZIA Era un sabato, il 22 febbraio 2020. A Padova era da poco morto Adriano Trevisan, la prima vittima da coronavirus in Italia. Quella mattina a Marghera, nel piazzale della Protezione civile regionale, circondato da telecamere, fotografi e cronisti, il governatore Luca Zaia cercava di dare un senso a quello che stava accadendo: «Abbiamo chiuso l'ospedale di Schiavonia, Vo' sarà zona rossa». Nessuno aveva la mascherina sulla bocca, si stava l'uno sull'altro accalcati, le regole del distanziamento sociale sarebbero arrivate dopo con i Dpcm, le ordinanze, le autocertificazioni e la regola tutta veneta dei 200 metri oltre i quali non ci si poteva spostare da casa. «Quest'anno deve finire», dice Zaia. È l'antivigilia di San Silvestro, si è ancora a Marghera, all'Unità di crisi della Protezione civile, solo che adesso si sta tutti distanziati, mascherati, tamponati. Che anno, il 2020. È stato anche l'anno della terza rielezione a presidente della Regione Veneto di Zaia, quasi un plebiscito con oltre il 76 per cento dei consensi: «Avrei preferito prendere meno e non avere questa pandemia», dice scuotendo la testa. L'anno delle montagne russe, quelle che Zaia cita pressoché quotidianamente per ricordare a tutti che le «turbolenze» del Covid non sono finite, solo che stavolta ci è finito dentro: inneggiato nella prima fase dell'emergenza sanitaria, quando a Bergamo le colonne dell'esercito portavano via le bare, mentre il Veneto era indicato come il fiore all'occhiello della sanità nazionale. E adesso additato a untore, il posto più pericoloso del Belpaese con il più alto indice di contagi, tutti dati che Zaia e il suo staff contestano: «Noi facciamo più tamponi e quelli molecolari li facciamo di verifica ai positivi, è come misurare la glicemia ai diabetici», dice il direttore generale della sanità veneta Luciano Flor. E poi la polemica sulle terapie intensive, quei mille posti letto inseriti nel piano presentato al ministero che il sottosegretario dem Achille Variati ha messo in dubbio («Sono reali?»), mentre lo stesso Flor ha messo in fila reti, materassi, respiratori, pompe di ossigeno: «Alle 8 di questa mattina avevamo 48 posti in rianimazione vuoti. 48. Con tutto il personale dedicato».

Un anno che nessuno si aspettava di vivere. «Vi rendete conto? Il mondo si è fermato», dice ai cronisti Zaia che in dieci mesi di emergenza è entrato tutti i giorni nelle case dei veneti con le dirette su Facebook e sui tg locali, con tanto di parodia di Maurizio Crozza (Posso dire una roba che farà incazzare qualcuno?) e l'unica volta che l'ha saltata è stato il 29 dicembre, il martedì che ha fatto tremare Zagabria, un terremoto di magnitudo 6.4 che si è fatto sentire fino in Veneto e il governatore, preoccupato, è rientrato di tutta fretta nella sua Marca: «Tremava tutto, si muovevano i mobili». E un po' si irrita quando gli ricordano che il ministro pentastellato Federico D'Incà prolungherebbe la zona rossa: «Il buon D'Incà si occupa di rapporti con il Parlamento, non c'entra un caz... con le siringhe», salvo poi scusarsi «per la parolaccia, ma quando ci vuole ci vuole».

«Quest'anno deve finire, mancano ancora poche ore, chissà che se ne vada fuori dalle palle». E confida che il suo San Silvestro sarà come al solito a casa, lui e la moglie Raffaella. «Una volta il primo dell'anno andavo a fare un giro a cavallo. È morto anche il cavallo». Nel cuore la speranza della svolta: «Spero che il 2021, anche grazie al vaccino, ci possa restituire alle nostre vite». Il pensiero va ai malati, tutti, non solo quelli di Covid, agli operatori sanitari, a tutti i veneti. La chiusura è amara, perché l'annus horribilis ha riservato al governatore anche un potenziamento della scorta: «Faccio gli auguri anche a tutti quelli che mi vogliono male, fanno bene a protestare, ci mancherebbe, però non lo si fa sotto casa o peggio ancora puntando solo alla violenza verbale». Preoccupato, non pessimista: «Dico sempre che dopo la pioggia viene il sereno. Però, sì, ha piovuto tanto».

Alda Vanzan

