IL BILANCIO

VENEZIA Continua la discesa dei contagi in Veneto e Friuli Venezia Giulia, che ieri hanno avuto solo 12 nuovi casi, e anche nel resto d'Italia, dove si è registrato un incremento di 270 positivi, dei quali la metà in Lombardia. Ma è ancora impensabile liberarsi della mascherina, anche se ormai fa caldo e inizia a dare fastidio. È lo stesso presidente del Veneto Luca Zaia a confermare che «il distanziamento sociale, l'igienizzazione delle mani e l'uso delle mascherine ci accompagneranno ancora per mesi». Non si tratta di un semplice consiglio, ma di un obbligo quando ci si trova «nei locali al chiuso e all'aperto nei luoghi in cui ci siano assembramenti». Per togliere le mascherine, quindi, non se ne parla almeno fino alla fine dell'estate. «Ci confronteremo - ha aggiunto il governatore - quando ci sarà la fase influenzale in autunno: il rischio è quello della sovrapposizione con il Coronavirus, questo è lo scenario peggiore. Quello migliore è che non si ammali nessuno e la chiudiamo lì».

IN VENETO E FRIULI

Ma veniamo ai dati. Ieri in Veneto il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto quota 19.183 (+9 in ventiquattr'ore), mentre il numero delle persone attualmente positive è sceso a 1.107 (-90) e i guariti sono ora 16.123 (+97). Anche gli ospedali si stanno svuotando sono infatti 319 i pazienti ricoverati in area non critica, dei quali solo 82 ancora positivi al virus, mentre i malati nelle terapie intensive sono 17, dei quali appena 2 positivi. Rimane invece ancora aperto il capitolo dei decessi che ieri sono arrivati a 1.953, cinque in più rispetto al giorno precedente.

Quasi azzerato il virus in Friuli Venezia Giulia dove si sono registrati solamente 3 nuovi casi e nessun decesso, lasciando il numero delle vittime fermo a 338. Le persone attualmente positive al Coronavirus sono adesso 237 (-17), i ricoverati in area non critica sono 24, e 2 i pazienti nelle terapie intensive. Dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.283 e i guariti 2.708 (+20).

IN ITALIA

A livello nazionale ieri si sono contati 270 nuovi casi, dei quali 142 in Lombardia. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 234.801, dei quali 165.068 sono guariti e 33.846 sono deceduti. In questo momento le persone affette dal Coronavirus in Italia sono 35.877, gli attualmente positivi sono diminuiti di 1.099 persone, i guariti sono cresciuti di 1.297 unità, i deceduti in ventiquattr'ore sono stati 72, dei quali 27 in Lombardia. Sono 293 i malati in terapia intensiva, 23 in meno rispetto al giorno precedente, le persone in isolamento domiciliare 30.582 e in cinque regioni ieri non si sono registrati nuovi casi.

r.ian.

