IL BILANCIO

VENEZIA Continua il calo delle persone contagiate e anche dei decessi che si spera giungano presto all'atteso zero. In tutta Italia i nuovi malati sono stati ieri 665, di questi appena 37 in Veneto e 6 in Friuli Venezia Giulia. Le vittime a livello nazionale sono 161 in ventiquattr'ore per complessivi 32.330 morti dall'inizio dell'epidemia. In Veneto invece sono decedute 6 persone e 2 in Friuli.

A NORDEST

Curve che rispettano i modelli matematici e che al terzo giorno di riapertura delle attività proseguono la discesa. Ieri i positivi hanno registrato in Veneto un meno 130 giungendo a quota 3.506, così come i casi in isolamento sono calati di 180 unità e sono ora 3.459. Due i nuovi ricoverati in area non critiche, stabile a 46 il numero dei pazienti in terapia intensiva e 13.698 (+161) il totale delle persone guarite. Passando al Friuli Venezia Giulia gli attualmente positivi al coronavirus sono 648, cinque in meno rispetto alla giornata precedente. I pazienti in terapia intensiva rimangono 2, mentre sono 76 i degenti in altri reparti e i decessi sono complessivamente 322 dei quali 177 a Trieste, 73 a Udine, 67 a Pordenone e 5 a Gorizia. Analizzando i dati complessivi, dall'inizio le persone risultate positive al virus sono 3.209 (+6), delle quali 1.361 a Trieste, 974 a Udine, 669 a Pordenone e 205 a Gorizia. I guariti invece ammontano a 2.239 (+9).

IN ITALIA

Ormai sono otto le regioni con zero vittime e ieri si è avuto un solo positivo ogni cento tamponi, non si era mai registrato un dato così basso. Un risultato importante a fronte di 227.364 (+665) contagi totali dall'inizio dell'epidemia. Continua il calo degli attualmente positivi: ieri erano 62.752 contro i 65.129 del giorno precedente, quindi 2.377 in meno. I guariti a livello nazionale sono 132.282 (+2.881), mentre i pazienti in terapia intensiva scendono di 40 unità e si fermano a quota 676.

I QUESITI

Ieri, intanto, il responsabile dell'Avvocatura della Regione del Veneto, Franco Botteon, ha risposto ad alcuni dei quesiti posti dai cittadini. Ad esempio le guide turistiche possono svolgere la loro attività se riescono a garantire il distanziamento sociale delle persone che accompagnano. Tutti, ovviamente, devono indossare la mascherina.

Tra le attività organizzate dalle palestre, resta precluso il ballo di coppia, come il tango, anche se tra persone conviventi.

L'ordinanza che vietava di consumare il cibo per asporto - dal gelato alla pizza - nelle vicinanze dei locali dove lo si era comprato è decaduta domenica scorsa. E la mascherina? Finché si mangia, si può togliere senza pericolo di multe.

A bordo della stessa auto possono viaggiare anche persone non conviventi, ma devono indossare la mascherina.

Non ci sono divieti espliciti per quanto riguarda i quotidiani disponibili nei bar.

Infine i guanti: sono obbligatori nei negozi di abbigliamento per i clienti. L'idea della Regione è però di sostituirli con l'igienizzazione delle mani.

R.I

Al.Va.

