IL BILANCIOROMA Le vaccinazioni hanno certamente accelerato, sebbene il ritmo di 500 mila iniezioni al giorno (indicato inizialmente per metà aprile) sia stato raggiunto da poco e debba ancora consolidarsi nella media settimanale. Anche grazie a questo progresso, i numeri della pandemia appaiono un po più confortanti, in particolare per quanto riguarda i ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva. Il piano di graduale riapertura delle...