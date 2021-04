Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOROMA La buona notizia arriva dal rapporto dei casi tra i test molecolari e antigenici che crolla al 4% contro il 6,9% di martedì scorso. Per trovare una percentuale così bisogna risalire a metà febbraio, quando ancora la seconda ondata del contagio non si era espressa in pieno. Un segnale positivo da maneggiare con cautela, visto che i dati, per quanto in miglioramento, fanno ancora registrare numeri elevati: 13.708 nuovi casi a...