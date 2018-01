CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOROMA Era in terrazza con la famiglia a festeggiare il Capodanno, a guardare i fuochi d'artificio sul lungomare Cristoforo Colombo, a Crotone. Era da poco passata la mezzanotte quando la festa ha rischiato di finire in tragedia. La bimba, di sette anni, è stata colpita da un proiettile, con tutta probabilità sparato dalla strada sottostante. È stata sfiorata all'altezza delle costole. Guarirà in pochi giorni. Alla vigilia di Natale un altro proiettile vagante, aveva colpito un 14enne promessa del calcio a Parete, nel Casertano....