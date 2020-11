IL BILANCIO

NEW YORK Due riforme incisive: quella fiscale e quella carceraria, e un numero record di nomine nell'apparato giudiziario. La creazione di una nuova divisione delle forze armate: la Space Force; l'uccisione di al-Baghdadi e di Soleimani; il bando all'immigrazione dai paesi islamici e l'uscita degli Usa da grandi accordi internazionali come il Tpp, l'Oms, l'accordo di Vienna sul nucleare iraniano e quello di Parigi sul clima. E poi la guerra dei dazi, la costruzione di 650 chilometri di muro al confine con il Messico e la repressione del movimento di protesta Black Lives Matter. I quattro anni di presidenza Trump sono stati i più contestati negli ultimi cinquant'anni e hanno prodotto una spaccatura profonda nella società statunitense, ma sicuramente non hanno deluso le aspettative dei suoi sostenitori che oggi gridano nei comizi: «Promesse fatte e mantenute!».

Trump è stato un presidente superattivo, a dispetto dell'ostacolo del procedimento di impeachment che ha dovuto subire, terzo tra i presidenti della storia repubblicana a salire alla sbarra. L'intervento più incisivo è stato quello nel settore giudiziario, con la nomina di 220 togati, dei quali 53 nei cruciali circuiti distrettuali (Obama ne aveva insediato 55 in otto anni), e dei tre giudici di corte suprema che hanno blindato la morsa dei conservatori sulla massima consulta. Ma gli elettori che ieri hanno depistato la scheda nell'urna avevano altro in mente. Lo slogan coniato nel 1992 da James Carlile per Bill Clinton: «It's the economy, stupid» è ancora oggi la misura più affidabile per leggere l'orientamento dell'elettorato. Obama nel 2008 investì l'onda di entusiasmo che l'aveva portato alla Casa Bianca nel progetto impossibile della riforma sanitaria. Trump ha puntato il suo credito sulla riforma fiscale. Un intervento da quasi 2.000 miliardi, che ha garantito l'abbattimento permanente dell'aliquota per le aziende dal 31 al 25%, e che ha concesso tagli provvisori alla fascia media dei contribuenti. L'iniziativa avrebbe dovuto rilanciare una crescita miracolosa del 6% pil, ma non è stato così. L'economia degli Usa è cresciuta del 2,3% nel 2017, del 3% nel '18 e del 2,2% l'anno dopo, anche a causa degli effetti depressivi della guerra dei dazi che lo stesso Trump ha lanciato su scala globale. I risparmi delle imprese non sono stati reinvestiti in attività produttive (la produzione industriale è caduta del 20% in quattro anni) ma hanno fatto furore in borsa, con i listini tutti in scalata verticale: +50% per lo S&P; +110% per il Nasdaq e +11% per il Dow. L'occupazione ha continuato il robusto trend positivo degli ultimi sei anni della presidenza Obama di ripresa dalla crisi del 2008, e le paghe medie hanno finalmente cominciato a salire di valore, dopo anni di livellamento in basso.

LA CAMPAGNA

Il successo dei dati economici è stato l'asse centrale dell'inizio della campagna per la rielezione. L'epidemia ha sconvolto tutto questo quadro, con la sola eccezione della borsa che ha continuato a prosperare. L'indice di disoccupazione che era sceso al 3,5% lo scorso gennaio è ora al 7,9% dopo essere salito al 14,7%, e il pil chiuderà in passivo del 3,6% a fine anno, nonostante l'impennata del terzo trimestre. La legge di stimolo per tamponare l'impatto del lockdown ha aggiunto 2.200 miliardi di dollari al debito pubblico che è ora di 27.200 miliardi. Per la prima volta il prossimo anno l'economia degli Usa produrrà un rapporto debit-pil negativo, con il debito al 106% della ricchezza prodotta.

È ingiusto imputare a Trump la severità di queste cifre, ma lo slogan di cui sopra non concede eccezioni. Nel complesso i sondaggi dicono che la maggioranza degli statunitensi pensano di star meglio oggi economicamente di quanto lo erano quattro anni fa. Molti degli elettori che ieri hanno votato però stanno soffrendo l'indigenza economica e anche la fame, e diversi tra loro sanno per esperienza diretta o familiare che la risposta dell'amministrazione Trump all'epidemia è stata meno che efficiente.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

