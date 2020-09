Un principio fondamentale della Costituzione stabilisce che la pena detentiva debba «sempre tendere alla rieducazione del condannato», ma spazi di libertà o permessi premio non possono essere considerati «un automatismo», non basta la buona condotta in carcere, va valutato tutto il percorso di riabilitazione. Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, legge così, in punta di diritto, il caso della nuova evasione dal carcere di Johnny lo Zingaro.

Quali sono i principi costituzionali di cui bisogna tenere conto?

«Il principio fondamentale della Costituzione è che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Questo sottolinea una finalità molteplice della pena che non è solamente vendicativa ma ha come finalità il possibile reinserimento del condannato nella società. Per questo, il trattamento deve essere in qualche modo individualizzato e rapportato non solamente alla condotta che il detenuto mantiene in carcere. La valutazione è fatta dal giudice di sorveglianza ma non è sufficiente aver tenuto una regolare condotta, non è un calmiere per l'effervescenza che ci può essere in carcere».

Cos'altro serve?

«Nell'ipotesi di criminalità organizzata, per esempio, aver preso le distanze dal gruppo criminale, oppure un percorso rieducativo che comprenda anche una forma di ravvedimento per i reati che sono stati commessi. O, ancora, ci sono non infrequenti casi di detenuti che hanno ripreso gli studi, che sono passati dall'analfabetismo anche fino alla laurea. Questo può portare a un reinserimento che sarebbe un beneficio per la stessa società. È ovviamente un percorso che presenta dei pericoli, come questo caso dimostra ma direi che non bisogna generalizzare né in un senso né nell'altro».

Ci sono dei principi costituzionali che fanno da contraltare a quello della rieducazione?

«La sanzione è commisurata alla condotta e alla gravità del reato perché è appunto una punizione che serve anche a ristabilire un equilibrio tra l'offesa e chi l'ha subita e chi ha commesso il reato. Ma non può mancare una speranza di rieducazione».

Quindi non esistono reati per i quali è vietato concedere spazi di libertà o permessi?

«Non si può escludere in assoluto che permessi premio possano essere concessi in base alla gravità del reato commesso se il percorso rieducativo si è effettivamente compiuto. Questo è un problema che ci si è posti ad esempio per gli ergastoli. È sempre una valutazione che deve essere individualizzata caso per caso, non solamente sulla base della condotta nel penitenziario ma in generale come percorso di rieducazione, perciò non come automatismo. Infatti è possibile solamente dopo un arco di tempo».

Quindi nel caso specifico, il detenuto non avrebbe a suo giudizio dovuto avere diritto al beneficio?

«I permessi premio concedono primi spazi di libertà per verificare se il reinserimento è possibile e quali sono gli effetti di questo ritorno temporaneo in libertà. Mi pare che in questo caso le osservazioni precedenti fossero negative, visto che ne aveva approfittato. Direi che può essere un elemento sintomatico del non adeguato percorso di rieducazione, ma questa valutazione la può fare soltanto il giudice di sorveglianza che ha tutti gli elementi per valutare la situazione».

Il ministro della Giustizia ha annunciato l'invio di ispettori. È l'unico strumento a sua disposizione?

«In genere queste ispezioni immediate e reattive rispetto a una singola vicenda hanno in prima istanza una finalità placatoria dello sconcerto generato dal fatto stesso».

Barbara Acquaviti

