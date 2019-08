CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il bellunese Roger De Menech è il coordinatore dei parlamentari veneti del Partito Democratico. Una pattuglia di dieci, fra deputati e senatori, in transito dall'opposizione alla maggioranza. Non da soli, ma con i nuovi alleati del Movimento 5 Stelle, acerrimi nemici fino all'altro giorno.Come pensate di convincere il Veneto, dove alle Europee un elettore su due ha votato Lega?«Con la concretezza. Non credo proprio che il governo appena caduto entusiasmasse imprenditori e lavoratori veneti. A loro proporremo una nuova formula che contenga...