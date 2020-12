Il bellunese Federico D'Incà è ministro ai Rapporti con il Parlamento ed esponente del Movimento 5 Stelle.

Da veneto come vede il caso dei test rapidi non conteggiati con i tamponi molecolari?

«So che della questione si stanno interessando il ministero della Salute e l'Istituto superiore di sanità. Abbiamo un solo orientamento: regole uguali per tutti, affinché tutti applichino gli stessi protocolli. Lo ricordo non soltanto per rispetto del Veneto, ma anche perché solo così è possibile un monitoraggio nazionale veramente efficace. Le scorciatoie non convengono a nessuno: puoi cambiare colore fascia, ma i dati di ricoveri e decessi non mentono. Cogliendo l'occasione per ringraziare i sanitari del Veneto, un esempio per l'Italia, lo dico provenendo da una provincia, qual è Belluno, fra le più colpite dal Covid in rapporto alla popolazione».

Un territorio di montagna che sta vivendo un inverno senza sci: arriveranno gli aiuti?

«Con il decreto Rilancio e i vari Ristori, finora abbiamo destinato 850 milioni di euro a fondo perduto per il Veneto. Con l'ultimo provvedimento, abbiamo anche rinviato il pagamento delle scadenze fiscali di novembre e dicembre. Quanto alla problematica del turismo invernale, l'ho discussa già due volte in Consiglio dei ministri. Faremo i conti delle perdite patite nel mese che va dall'Immacolata all'Epifania e con il decreto Ristori di gennaio cercheremo di indennizzarle al meglio. Purtroppo la situazione sanitaria ci impone di prestare la massima attenzione al rischio di contagio. Per questo raccomandiamo l'uso della mascherina e la riduzione dei contatti».

Quindi a Natale e Capodanno ci sarà o no la deroga provinciale al divieto sui Comuni?

«Il dpcm non la prevede, ma la discussione avverrà a livello parlamentare. Non cadiamo però nell'errore di agosto, pensando di poterci riprendere tutta la libertà. Come ha detto la cancelliera Angela Merkel, chiedendo con una certa commozione ai tedeschi di avere pazienza, non possiamo perdere vite umane quando siamo a un passo dal vaccino».

Dunque la sua è una posizione di contrarietà a quell'ipotesi?

«No, è una posizione di massimo rigore, con o senza l'apertura dei confini comunali. Abito a fianco dei miei genitori, ma non andrò a pranzo da loro. Entrambi sono ultrasettantenni e potrei essere vettore del virus».

Altro tema caldo è quello del Recovery Fund: conviene sul fatto che sono troppo pochi 9 miliardi per la sanità?

«Il nostro è il Governo che ha messo più soldi per la sanità: già 12 miliardi. Quei 9 sono una prima parte. Stiamo verificando se potranno coprire tutte le richieste avanzate dalle Regioni. Diversamente cercheremo di ricalibrare la cifra, anche attraverso la contabilità ordinaria».

Solo il Veneto ha un piano per l'ospedale di Padova da 489 milioni e nel complesso propone progetti per 24,9 miliardi: possibile accontentare tutti?

«È normale che ciascun ente chieda fondi. Ma la filosofia di questo piano è di essere un volano per la crescita, per cui mano a mano si potranno ricavare nuove risorse, grazie anche allo straordinario risultato ottenuto dal premier Giuseppe Conte al Consiglio europeo. Da qui al 2026, però, servirà un forte collegamento tra lo Stato e le Regioni. E la parola-chiave dei prossimi sei anni sarà correre, per spendere i 209 miliardi, senza perdere tempo in polemiche».

A proposito di polemiche, il Governo ha davvero rischiato di cadere sul Mes?

«No, ho sempre avuto ben in mente i numeri e non siamo mai andati sotto. Anche la crisi paventata da Matteo Renzi mi pare solo mediatica. Del resto il Paese ci chiede di andare avanti e sulla riforma del Mes siamo stati responsabili».

I ribelli veneti del M5s non la pensano così.

«Personalmente mi dispiace, ma sono stati pochi voti difformi rispetto a una linea di coerenza. Ognuno si prende la responsabilità delle proprie azioni, il nostro capo politico Vito Crimi valuterà eventuali azioni nei loro confronti».

Che ne è dell'autonomia? Il testo era stato annunciato per ottobre in Parlamento.

«Purtroppo da dieci mesi operiamo solo per la decretazione d'urgenza a causa dell'epidemia. Bisognerà completare la vaccinazione e rilanciare l'economia. Ma 5 milioni di veneti hanno diritto a una risposta».

Angela Pederiva

