IL PROCESSO

VENEZIA La morte di Valeria? Una messinscena: la ragazza in realtà è ancora viva. Il Bataclan? Tutto finto. I genitori della giovane veneziana uccisa a Parigi? Dei bravi attori. La famiglia Solesin non deve misurarsi ogni giorno solo con il dolore straziante di una figlia uccisa in un feroce attacco terrorista. Purtroppo deve fare i conti anche con chi sfrutta una tragedia per diffondere bufale infami. Fake news talmente aberranti, però, che i Solesin non sono potuti rimanere a guardare, querelando quindi l'autore di quelle panzane: il principe dei complottisti, il sanremese Rosario Marcianò, ideatore del blog Straker Tanker Enemy. Il processo si è aperto ieri, a Imperia: da alcuni giorni, infatti, su Facebook, il vate delle scie chimiche sta chiedendo ai suoi seguaci di sostenerlo (economicamente) in questa battaglia legale (lasciando l'Iban per eventuali offerte, ovviamente).

IL POST

Le teorie che hanno fatto infuriare la famiglia veneziana ruotano attorno a un unico paradossale assioma: la strage del Bataclan del 13 novembre 2015, in realtà, non è mai esistita. «Il profilo universitario della presunta vittima italiana del Bataclan risulta realizzato il 2 luglio 2016. In pratica si è artificiosamente creato un passato ad un soggetto inesistente, ad una vittima' inesistente», scriveva in un post del 2016 per sostenere la sua tesi. E proprio questo post scatenò la polemica da cui partì la querela alla procura della Repubblica di Venezia.

Ma non è tutto: Marcianò aveva rincarato la dose, nell'agosto del 2016, postando una foto di quella che, secondo lui, era appunto Valeria Solesin, viva e vegeta, a distanza di quasi un anno dalla morte. La querela per diffamazione, per aver trattato i genitori della studentessa come due teatranti professionisti, era il minimo che potesse aspettarsi dopo un j'accuse del genere. A smentire pubblicamente la bislacca ricostruzione di Marcianò (non dovrebbe neppure essere necessario, ma provare l'ovvio a volte è l'unico modo per bloccare la diffusione capillare di una falsità in rete) era arrivata la prova del 9 del giornalista e debunker David Puente, che contattando l'associazione Life for Paris aveva scoperto che quella donna (effettivamente somigliante a Valeria) era una sopravvissuta all'attentato di nome Audrey. È lo stesso Puente, sulla testata online Open, a raccontare che Marcianò era arrivato persino a dire che la denuncia nei suoi confronti era stata archiviata dall'allora procuratore aggiunto Carlo Nordio dopo un confronto in cui il blogger aveva mostrato prove inconfutabili del fatto che Valeria Solesin fosse ancora in vita.

LE TEORIE

Non era vero: in un primo momento i giudici della procura di Venezia l'avevano invitato caldamente a cancellare quei post così offensivi della memoria della ragazza, un coltello rigirato nella piaga sempre aperta di una famiglia già pesantemente provata da un lutto simile. Marcianò, però, non aveva voluto sentire ragioni e il procedimento è andato avanti, passato per competenza alla magistratura ligure che ieri, appunto, ha aperto le porte alla prima udienza del processo.

Quel che è più incredibile è che per molti, Marcianò, è una sorta di profeta. La sua pagina Facebook conta almeno 4mila follower e sono in tanti a scrivergli messaggi di solidarietà e vicinanza. Scie chimiche, 5g, 5g per trasmettere il Covid, il Covid non esiste, mascherine dannose per la salute: il sanremese non se ne fa scappare una tra le tante, innumerevoli e incredibili teorie complottiste ormai diventate virali. Anzi, in realtà, una c'è: Marcianò, infatti, sostiene che la terra sia sferica. Posizione che l'ha visto in netta contrapposizione con i terrapiattisti, convinti che il blogger sia, in realtà, al soldo di poteri occulti. Se sia al soldo di qualcuno è difficile dirlo. Certo è che quell'Iban sotto a un post che continua a gettare sale sulla ferita di una famiglia, di una città e di un Paese intero, fa sorgere ben più di qualche dubbio.

Davide Tamiello

