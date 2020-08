ILCASO

NEW YORK La fase finale del campionato di basket è ripresa ieri sera, dopo tre giorni di sciopero in solidarietà alla protesta del movimento Black Lives Matter. Ma solo ad una condizione: che le arene in cui giocano le squadre si trasformino in enormi seggi elettorali per il voto di novembre, e che la lega faccia tutto quanto possibile per promuovere e facilitare l'esercizio del voto.La trattativa che ha portato a questo accordo è stata serrata e piena di colpi di scena, con le due squadre losangeline: i Lakers e i Clippers, che a un certo punto sembravano determinate e far saltare l'intero playoff per rilanciare il grido di protesta contro la violenza nei confronti degli afroamericani negli Usa.

Si è arrivati ad una soluzione che permette la ripresa delle partite, anche grazie all'inedita amicizia e alla collaborazione di due star della comunità di colore: l'ala dei Lakers LeBron James, uno dei più grandi giocatori che abbia mai calcato il parquet, e l'ex presidente Barack Obama, avido giocatore di basket e frequente spettatore di prima fila nelle arene.

L'ACCORDO

L'accordo siglato tra giocatori, allenatori e proprietari delle squadre, prevede la formazione di un consiglio permanente all'interno della Nba dedicato alla Giustizia Sociale, che diventerà parte attiva nella vita del paese per la promozione del diritto al voto, ma anche nel dibattito che porterà alla riforma della polizia. Appelli per incoraggiare i tifosi a votare sono stati lanciati durante le partite ieri sera, e continueranno fino alla finale del playoff.

Obama si sente al telefono regolarmente con LeBron e con molti altri atleti della Nba. È stato del tutto naturale per lui intervenire nella discussione degli ultimi giorni. Prima per applaudire insieme a Joe Biden alla levata di scudi straordinaria messa in atto dalle squadre dopo l'uccisione a Kenosha di Jacob Blake. Poi per consultarsi con James e con Chris Paul degli Oklahoma Thunder durante la trattativa aperta con lo sciopero. È stato lui a suggerire di trasformare la protesta in una iniziativa di promozione civica e politica, e l'idea ha finito per convincere tutti i partecipanti.

È la prima volta nella storia dello sport statunitense che la protesta razziale esce vincitrice in uno scontro istituzionale. Fino a ieri ogni volta che un atleta ha alzato il pugno o piegato il ginocchio per gridare contro la discriminazione, lo ha fatto a rischio di vedere distrutta la sua carriera (John Carlos, Tommie Smith), perdere la libertà (Cassius Clay), o il contratto di lavoro (Colin Kaepernick).

La Nba è riuscita collettivamente a venirne fuori a testa alta perché è una lega ben amministrata e coesa; decisamente la più moderna nel mondo dello sport contemporaneo. Il primo giocatore di colore, Chuck Cooper, ha esordito settanta anni fa. Oggi gli atleti neri sono il 75%, e i coach otto su trenta, mentre tra i proprietari l'unico afroamericano è Michael Jordan (Charolotte Hornets), certamente non un campione delle cause progressiste. Ma all'interno di ogni società i giocatori hanno raggiunto un livello di integrazione senza precedenti.

LE SCRITTE SUI PARQUET

Una porzione del loro salario è mantenuta nelle casse sociali come deposito di garanzia; un cuscinetto da usare in situazioni di emergenza come lo è stata l'interruzione del campionato quest'anno per via del nuovo coronavirus. Ma anche una leva nelle loro mani per negoziare interessi cruciali come quello in corso. Le arene nelle quali si giocano le partite di basket sono state tra le prime ad esibire la scritta Black Lives Matter stampata a grandi lettere sul terreno di gioco, e gli atleti da mesi mettono un ginocchio a terra allo squillo delle prime note dell'inno nazionale, per testimoniare solidarietà alla causa.

Hanno preteso che i contratti di lavoro riflettessero la loro libertà di discutere di giustizia sociale ogni volta che vengono intervistati dai media, o che appaiono in pubblico. L'interruzione del campionato a marzo, e la ripresa dei playoff nella sede unica di Orlando in Florida, hanno fornito loro l'occasione di agire in fretta dopo l'uccisione di Jacob Blake, senza dover coordinare un'azione di risposta in diverse città. Insieme hanno trovato il coraggio di rinunciare a partite che nessun atleta vorrebbe mai disertare, e di mettere a rischio un giro d'affari, quello dei playoff, che vale circa 1,2 miliardi di dollari. La scommessa ha pagato. Ha fatto della NBA la prima lega sportiva capace di farsi soggetto politico nel dibattito nazionale.

Flavio Pompetti

