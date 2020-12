IL BANDO

VENEZIA Veneto e Friuli Venezia Giulia insieme a Calabria e Molise. Ecco le quattro regioni che comporranno l'area territoriale 5, appunto quinta (e ultima) delle zone in cui è stata ripartita l'Italia, nell'ambito del piano di reclutamento del personale per la campagna di vaccinazione anti-Covid. Il commissario straordinario Domenico Arcuri cerca 15.000 operatori, fra medici, infermieri e assistenti sanitari, ma anche un massimo di 5 agenzie per il lavoro a cui affidare la selezione degli addetti e la somministrazione dei contratti a tempo determinato.

L'assunzione sarà infatti per 9 mesi, eventualmente rinnovabili, nel caso in cui l'operazione in partenza a gennaio non venisse ultimata per settembre. Saranno ingaggiati 3.000 laureati in Medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione, nonché 12.000 infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali. Per l'attività sono a disposizione 534 milioni di euro, che serviranno per pagare il margine dei reclutatori (stimato in 25 milioni) e gli stipendi dei vaccinatori. Questi ultimi non sono stati quantificati dettagliatamente, ma un'indicazione arriva dalla valutazione del costo del lavoro su cui le agenzie dovranno basare la loro offerta economica: gli importi lordi e mensili sono stati stabiliti in 6.538 euro per i camici bianchi e in 3.077 per il comparto. «Se fossimo in guerra ha commentato Arcuri sarebbe una sorta di chiamata alle armi. Per dirla meglio è un richiamo accorato alla responsabilità e alla solidarietà da parte di quei cittadini italiani che possono aiutarci ad effettuare la più grande campagna di vaccinazione di massa degli ultimi decenni con efficacia e tempestività». In realtà il bando è rivolto non solo ai cittadini italiani, ma anche a quelli dell'Unione Europea e agli extracomunitari, così come ai medici pensionati. I candidati potranno presentare la domanda a partire da mercoledì 16 dicembre, mentre la scadenza per le agenzie è fissata alle 18 del 28 dicembre.

Il contingente sarà distribuito nelle 1.500 sedi previste a livello nazionale, su chiamata delle agenzie. Ma secondo quale logica? Le varie regioni sono state elencate in ordine decrescente in base al numero stimato di persone da vaccinare e sono poi state suddivise appunto in 5 aree territoriali. In questo modo il Veneto è risultato quinto, dopo Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia. Nel suo gruppo ci saranno altre tre regioni con un peso demografico (e vaccinale) inferiore: Calabria, Friuli Venezia Giulia e Molise.

Com'era già successo per la ricerca dei sanitari da destinare all'assistenza ospedaliera e alle cure domiciliari, dunque, ancora una volta scatta l'appello alla mobilitazione del personale attualmente precario, in arrivo dall'estero e richiamato dalla pensione. Tutto questo mentre sono circa 23.500 giovani medici che hanno partecipato al concorso per le scuole di specializzazione: in 14.500 ancora attendono di sapere se e dove prenderanno servizio il prossimo 30 dicembre, mentre i restanti 9.000 resteranno comunque esclusi. Un paradosso che gli specializzandi di Verona riuniti nell'Asver, insieme ai colleghi di Perugia dell'Asup e al coordinamento Chi si cura di te?, sottolineano nella nota con cui si chiamano fuori dalla campagna vaccinale, se il loro coinvolgimento non sarà adeguatamente sostenuto. «La pandemia spiegano ha già inciso in maniera gravosa sul percorso formativo degli specializzandi i quali, costretti ad abbandonare il programma universitario da ormai quasi un anno, stanno coprendo ruoli prettamente assistenziali e spesso non inerenti alla propria specialità. Anche i medici in formazione sono pronti a partecipare, come lo sono stati da marzo a questa parte, ma con adeguati diritti e tutele».

