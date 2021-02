Grande appassionato di montagna, bellunese di Trichiana come il neo collega D'Incà, Daniele Franco si può dire che in questo nuovo governo è il braccio destro del premier Mario Draghi, anche lui di origini venete (il padre era padovano, come la moglie). Franco, nato il 7 giugno 1953, ha vissuto a Belluno a due passi dal centro. Il papà era geometra all'Ufficio del Catasto. I suoi amici d'infanzia lo descrivono come una persona di poche parole - «Lui non parla, ascolta e fa sintesi» - che veniva a scuola col Sole 24 ore sotto il braccio. E sobrio, cortese e riservato lo è tutt'ora. Diploma al liceo scientifico Galilei di Belluno, laurea nel 1977 in scienze politiche a Padova. Poi master anche in Gran Bretagna. Nel 1979 l'entrata in Banca d'Italia a Roma. Nel 1994 è in Commissione Europea poi di nuovo a Palazzo Koch. Nel 2013 la nomina a Ragioniere generale dello Stato - il controllore dei conti pubblici - ruolo che lascerà il 19 maggio 2019 (in pieno governo Conte 1) per ritornare in via Nazionale. A Trichiana lo ricordano come «un vero signore». Il nuovo signore dei conti italiani.

Maurizio Crema

