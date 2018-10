Il bambino è autistico, nessuno va alla sua festa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMODENA Solo uno, su 18 invitati, si è presentato alla festa di compleanno per i quattro anni di un bimbo affetto da autismo: è accaduto a Cavezzo, nel Modenese, e a denunciarlo è stata la madre del piccolo con uno sfogo sui social. L'episodio, spiega la madre del piccolo, si è verificato la settimana scorsa. «Ho invitato 18 bambini con le rispettive famiglie - racconta - solo in cinque hanno risposto, quattro declinando e una sola per confermare la partecipazione». Agli invitati la donna aveva chiesto non regali, ma una donazione...