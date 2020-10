IL CASO

GORIZIA La canzone si intitolava «Csi. Chi sbaglia impara». E il rapper Justin Owusu, all'anagrafe Emmanuel Frimpong Owusu, nato a Udine nel 93 e residente a Pozzuolo del Friuli, ieri ha imparato che ballare sui gradoni del Sacrario di Redipuglia è un oltraggio alla memoria dei 100mila soldati caduti nella Grande Guerra. Il giudice Marcello Coppari, del Tribunale di Gorizia, lo ha condannato a 8 mesi di reclusione per vilipendio di tombe. Coimputato del rapper era Mattia Piras, 26enne di Latisana, il produttore del video pubblicato su You tube scatenando l'indignazione dell'allora sindaco di Fogliano Redipuglia, Antonio Calligaris. Piras è stato condannato a sei mesi. Nè lui nè Owusu hanno ottenuto la condizionale. Il giudice la concederà soltanto se risarciranno la parte civile, l'istituto Nastro Azzurro presieduto dal generale di brigata Carlo Maria Magnani, che si era costituito con l'avvocato Laura Ferretti. All'associazione, che tra le sue missioni ha proprio quella di trasmettere la memoria storica nazionale ai giovani e di esaltare l'esempio dei Caduti, sono stati riconosciuti 25mila euro. L'Onorcaduti, pur citata come parte offesa, non era presente al processo.

Il video risale al 10 aprile 2017. «Sono stato frainteso», si era giustificato il rapper dopo il polverone mediatico sollevato dalle immagini che lo mostravano mentre saltava e ballava sui gradoni dove la scritta Presente si ripete a caratteri cubitali, un appello a cui 100mila soldati (di cui oltre 60mila ignoti) non hanno più potuto rispondere. Aveva spiegato che voleva riprendere alcuni luoghi caratteristici del Friuli Venezia Giulia. Ma il Sacrario non è un monumento qualsiasi: è un luogo di pietà e raccoglimento, dove può regnare soltanto il silenzio.

Il video, ora rimosso, aveva diviso il popolo del web. A una valanga di insulti si era contrapposta altrettanta solidarietà. Owusu si era anche scusato con il sindaco Calligaris e con tutti coloro che si erano sentiti offesi. «Non era mia intenzione - aveva chiarito - La nostra è semplicemente arte». Ma per il Tribunale di Gorizia non è stato un episodio di libertà artistica: nessun rilievo sul testo della canzone, ma la location del video è stata ritenuta lesiva della sacralità del luogo.

