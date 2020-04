VENEZIA Se le Regioni sono state accusate spesso di fughe in avanti dal governo, contribuendo a generare confusione nei cittadini con le loro ordinanze non in linea con i vari Dpcm, anche Palazzo Chigi ci mette del suo.

È il caso della precisazione sul sito del governo che dall'altro giorno spiega che chi abita in zone di mare può tranquillamente fare il bagno, inteso sempre nell'ambito dell'attività motoria. Requisito indispensabile: residenza o dimora a poche centinaia di metri dalla battigia, nel rispetto del concetto di prossimità dell'abitazione.

In realtà non è così: alcuni sindaci hanno vietato espressamente l'accesso alla spiaggia (Chioggia e Rosolina), con ordinanze comunali, la Regione Emilia Romagna addirittura l'intera costa e quindi chi viene sorpreso a fare il bagno è sanzionabile. Almeno fino al 4 maggio, sempre che i sindaci o presidenti di Regioni revochino le ordinanze più restrittive.

La precisazione del governo ha costretto l'Emilia Romagna a diffondere una nota ufficiale: «Qui non cambia nulla, per cui fino al 4 maggio - ha spiegato l'assessore al turismo Andrea Corsini non è consentito fare bagni in mare, né passeggiate. Nella nostra regione non è assolutamente prevista la possibilità di accedere all'arenile».

