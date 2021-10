Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOROMA Non solo impegni istituzionali. Quasi vacanze romane per il presidente brasiliano Jair Bolsonaro: assaggi di prodotti locali, selfie per le strade della capitale, pausa gastronomica con aperitivo vicino al Pantheon, tutto rigorosamente senza mascherina - da negazionista della prima ora qual è - e raccontato con un video pubblicato dallo stesso capo di Stato sul suo profilo Twitter. Con il sottofondo dell'Inno di Mameli, le...