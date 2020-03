L'ALLARME

VENEZIA L'epidemia Covid-19 ha fatto sospendere la produzione in 430.266 imprese venete, cioè il 56,4% del totale, con l'obiettivo di far restare in casa 1.807.504 addetti. «È un'emergenza sanitaria ma anche economica, benché qualche componente sindacale pensi che noi vogliamo sfruttare l'occasione per fare i furbetti e questo mi rammarica molto», dice Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto, nel fare il punto sulle ricadute delle restrizioni in videoconferenza con i vertici territoriali e con l'assessore regionale Roberto Marcato. Ed è quest'ultimo, al netto dei ragionamenti sulla contrazione delle esportazioni e sugli interventi da attuare, che lancia l'allarme: «Oltre alla perdita di competitività, occupazione e Pil, si profilano anche i rischi di acquisti a man bassa delle nostre aziende e di infiltrazioni mafiose nel nostro tessuto produttivo, per cui bisogna assolutamente stringere un cordone di protezione».

LO STOP

Sono circa undicimila le ditte che, in questa prima settimana di stop, hanno presentato alle prefetture del Veneto una richiesta di deroga. «Secondo i loro codici Ateco, dovrebbero fermarsi, ma in realtà stanno dimostrando che fanno parte delle filiere strategiche: penso a quella che produce le catenelle per le bombole di ossigeno», spiega Roberto Crosta, segretario generale di Unioncamere. «I prefetti mi hanno riferito che certi sindacati vorrebbero addirittura l'elenco di queste imprese, come se a noi non importasse della salute dei nostri collaboratori», si infervora Pozza.

I NUMERI

La tensione è alta anche per i numeri, che già un mese fa segnalavano in Veneto riduzioni della produzione per il 60% delle imprese e sospensioni per il 27%. Ora le criticità calcolate da Unioncamere sono ancora più gravi: un possibile ammanco di importazioni dalla Cina per 285 milioni nel primo trimestre, mancate esportazioni per 1,5 miliardi in quindici giorni di chiusura (Vicenza 532 milioni, Treviso 408, Verona 262, Padova 244, Venezia 109, Belluno 34 e Rovigo 21), ulteriori conseguenze dal lockdown di Germania, Francia, Spagna e Regno Unito verso cui vanno (o andavano...) 22 miliardi di export veneto.

LE RICHIESTE

Pozza e Crosta sintetizzano le richieste in due direttrici: «Accesso al credito e sburocratizzazione. Pensiamo solo al Durc: per ottenere i fondi dei bandi pubblici, anche quelli per la liquidità, le nostre imprese devono presentare il documento che ne certifica regolarità contributiva, ma è evidente che per molte sarà impossibile». Come rilevano i presidenti Giuseppe Riello (Verona) e Antonio Santocono (Padova), a soffrire sono pure «fiere e aeroporti». Aggiunge Giorgio Xoccato (Vicenza): «Ci dobbiamo attrezzare per una guerra lunga di trincea, non certo un Blitzkrieg. Non illudiamoci che dopo l'estate le cose vadano a posto: ci saranno centinaia di migliaia di veneti in cassa integrazione, con redditi molto scarsi e consumi a terra, senza alcun conforto dall'estero».

LE RISPOSTE

Marcato promette risposte: «Stiamo lavorando su credito, anche micro, e burocrazia, pure rivedendo i criteri di ripartizione dei fondi europei e le reti innovative regionali. Bisogna però che anche il Governo faccia la sua parte: 10 sei 25 miliardi della manovra cura Italia sono fermi in attesa dei futuri decreti attuativi, una contraddizione in tempi di emergenza. Inoltre bisogna che venga sterilizzato il rating per le aziende costrette a chiedere la moratoria: è impensabile che paghino il conto di una crisi che non è dovuta a loro».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA