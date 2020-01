Disperati, i maturandi tremano davanti alle materie degli scritti ma non solo: a far paura sono anche i commissari esterni che siederanno in commissione. A rilevarlo, ieri subito dopo la pubblicazione delle materie da parte del ministero, è stato i portale Skuola.net: da una survey tra i maturandi è emerso che il 42% pensa che la maturità del 2020 sarà decisamente più difficile di quella del passato, ritenuta peraltro già piuttosto ostica. Solo l'8%, invece, è fiducioso a tal punto da immaginare una maturità più semplice di quella del 2019 e degli anni passati in generale.

La doppia materia, temuta, era però messa in conto: ad aspettarsela sono oltre i due terzi degli intervistati. Una scelta che per il 51% era addirittura scontata. La nota dolente riguarda invece la presenza del commissario esterno per il secondo scritto, quello più importante: sarà quindi un docente che non li conosce. Più di 2 maturandi su 3, vale a dire il 67%, assicurano che avrebbero fortemente voluto un commissario interno, come accadde un anno fa. Solo 1 su 3, forse rassegnato, dice che va bene lo stesso.

