Il 17 novembre ha dato l'annuncio sulla sua pagina Facebook: L'ho preso anch'io!!. Ventun giorni dopo è guarito dal Covid-19 e, sempre sui social, l'ha scritto a caratteri cubitali: Esito negativo. Francesco Calzavara, veneziano di Jesolo, assessore al Bilancio della Regione del Veneto, è stato l'ultimo esponente della giunta Zaia dopo Elisa De Berti e Federico Caner a negativizzarsi.

Assessore, come ha scoperto di aver preso il coronavirus?

«È stato grazie a mia moglie. Era domenica 15 novembre, sentiva di avere un po' di febbre: Misurala anche tu. Avevo anch'io qualche linea. Il giorno dopo, più che altro per precauzione, siamo andati a fare il test antigenico nel tendone davanti all'ospedale di Jesolo. Tutti e due positivi. Esito poi confermato dal tampone molecolare».

Cosa avete fatto?

«Siamo andati a casa e da lì non ci siamo più mossi. Abbiamo una figlia di 22 anni, lei negativa al Covid, così abbiamo diviso gli spazi in modo da evitare i contatti».

È stato male?

«I primi giorni ho avuto un po' di febbre e, su consiglio del medico, ho preso solo tachipirina. Dopo quattro, cinque giorni ho avuto il picco, 38 gradi. Dopo una settimana, mi è rimasta solo la tosse. Problemi respiratori no, per fortuna. La cosa che mi ha dato più fastidio è che dopo alcuni giorni ho perso gusto e olfatto, tuttora non sento niente, né odori né sapori dei cibi».

Dimagrito?

«Un chiletto forse, ma non ho perso l'appetito. Per cercare di ricordare il gusto cerco piatti con cibi colorati».

Perché ha dato l'annuncio del contagio sui social?

«Perché credo che non ci sia niente di cui vergognarsi se si prende il Covid. Sento qualcuno che si preoccupa di passare per untore. Dopodiché mi ritengo fortunato di aver avuto solo febbre e tosse, devo ringraziare qualcuno lì in alto se mi è andata bene».

Ha idea di come si è contagiato?

«Non lo so. Probabilmente in una situazione conviviale, al ristorante. O forse in una riunione di lavoro con altre persone, poi risultate positive, durante la quale, siccome ci conoscevamo tutti, eravamo senza mascherina».

Cosa dice ai veneti?

«Di stare molto attenti agli assembramenti, di evitare di stare a lungo nei pubblici esercizi con la scusa di bere qualcosa insieme. Non dico di non andarci, ma di limitare la permanenza».

La settimana prossima in consiglio regionale inizierà la sessione di Bilancio. Pronto?

«In questi 21 giorni ho sempre lavorato, presentiamo un bilancio 2021 per la decima legislatura senza addizionale Irpef, confermiamo il finanziamento a scuole paritarie e formazione professionale, 60 milioni per il trasporto pubblico, un paio di interventi su rischio idrogeologico e sicurezza dei viadotti, manteniamo il cofinanziamento europeo per 65 milioni. Mi auguro si arrivi all'approvazione entro Natale e con un doveroso ascolto delle proposte dell'opposizione. Sempre che non continuino a chiedere di mettere l'addizionale Irpef sui redditi sopra i 75mila euro: su questo il presidente è stato netto, niente tasse».

