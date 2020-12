Il 15 gennaio è dietro l'angolo. E il giorno in cui il dpcm che ha diviso l'Italia in regioni rosse, arancioni e gialle, a seconda della diffusione del virus, termina la sua efficacia. La data è attesa da gestori o titolari di piscine, palestre, cinema, teatri, ristoranti e bar. Ci faranno riaprire? E se la risposta fosse affermativa, con quali limitazioni? La speranza di incassare una riapertura totale è tuttavia da escludere. Il governo su consiglio del Cts inizia a ragionare sul da farsi. Ogni decisione è destinata ad essere presa a ridosso di metà gennaio, in funzione di quale piega prenderà la curva dei contagi.

Ovviamente le associazioni di categoria esercitano pressione. L'anno che va a chiudersi ha portato debiti ed una ripresa delle attività è vista come l'unica salvezza per evitare in molti casi una definitiva chiusura. Ecco allora che sulle palestre si valuta l'ipotesi di stabilire un numero fisso di ingressi e impedire ai clienti di accedere agli spogliatoi. Per quanto concerne le piscine è al vaglio la possibilità di permettere l'utilizzo di una corsia per singola persona (con costi che però renderebbe non redditizia l'apertura). Sui musei si valuta l'ingresso contingentato e su prenotazione.

Tasto dolente su cinema e teatri, la data della riapertura non è in calendario, le file agli ingressi spaventano le autorità sanitarie. Stesso problema per i grandi eventi come i concerti. Altra categoria che è stata penalizzata dalla pandemia è quella dei titolari di bar e ristoranti. I gestori dei locali pubblici chiedono a gran voce di poter tornare ovunque ad alzare la saracinesca per pranzo e cena. Chi invece dovrà tenerla ancora abbassata sono i proprietari della discoteche. Quest'ultimo è un luogo in cui le persone tendono ad aggregarsi, quindi a stare vicine, anche limitando gli ingressi. Una condizione ideale per la diffusione del virus.

