«Ignorano gli alleati e informano i nemici Reddito prima del voto? Corsa a ostacoli»

«Di sicuro è un po' bizzarra questa roba della Tav. E come se in guerra il generale di un esercito desse le informazioni ai nemici, senza condividerle prima con gli alleati. Curioso, no?». Dario Galli, leghista della vecchia guardia vicino a Giancarlo Giorgetti, è il viceministro dello Sviluppo Economico, il dicastero di Luigi Di Maio. Si butta nella metafora militare per commentare la mossa del ministro Danilo Toninelli di far pervenire la relazione costi-benefici sulla Tav ai francesi, senza prima averla fatta leggere al vicepremier del...