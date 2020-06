IL BOLLETTINO

VENEZIA «Questo virus è veramente strano nei suoi comportamenti. È incomprensibile e per questo è d'obbligo rispettare le regole minimali, come l'uso della mascherina». Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia, confrontando i dati della giornata con quelli di quaranta giorni fa: «Il 4 maggio, giorno della grande riapertura, c'erano 1.056 ricoverati per coronavirus, oggi i positivi sono una quarantina. In terapia intensiva c'erano 99 persone, oggi 13 di cui una sola con Covid che tra l'altro si è ripositivizzata». Zaia non ha escluso di far effettuare uno studio per capire perché alcune persone restano positive a lungo, più dei canonici quattordici giorni. Ma ha sottolineato anche la «stranezza» del coronavirus: «Se il virus adesso circola così poco, vuol dire che qualcosa è accaduto. Dopo Vo' ci sono stati alcuni focolai, a Dolo e a Venezia. E proprio a Venezia pensavamo che diventasse una bomba esplosiva, in un posto dove l'assembramento è quotidiano, e invece non è accaduto nulla. Da altre parti invece l'innesco ha dato vita a un'esplosione, come a Treviso o altri focolai nel Padovano».

I DATI

Il totale dei casi positivi in Veneto è salito a 19.220, solo uno in più rispetto a sabato. Ieri nessun morto, il totale resta fermo a 1.978. E ci sono sempre 13 persone ricoverate in rianimazione, di cui 12 no Covid. In Friuli Venezia Giulia le persone attualmente positive al coronavirus sono 170, 2 in meno rispetto a sabato. In terapia intensiva è sottoposto a cure un paziente, mentre i ricoverati in altri reparti sono 15. Ieri non si sono registrati né decessi (343 in totale) né nuovi contagi. A livello nazionale il dato giornaliero delle vittime da coronavirus nelle ultime 24 ore è di 44. Sabato erano state 55. In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 21 mentre l'altroieri erano state 23. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.345. (al.va.)

