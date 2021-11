Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I DATIROMA In una settimana i casi di Covid-19 in Italia sono aumentati del 32,2%. La media settimanale al 31 ottobre era di 4.397 nuovi contagi giornalieri contro i 3.327 dei sette giorni precedenti. La media settimanale è l'indicatore più chiaro dell'andamento dell'epidemia perché evita le imprecisioni dei dati giornalieri dovuti a sviste, errori statistici e cadute e rimbalzi legati alle festività.Infatti ieri in Italia sono stati...