IL BOLLETTINO

VENEZIA Secondo il bollettino nazionale della Protezione civile, diffuso alle 17, ieri il Veneto ha registrato un'incidenza dei positivi sui tamponi pari al 20,86%. Stando invece ai dati regionali di Azienda Zero, comunicati alle 12.30, fra le 8 di mercoledì e la stessa ora di giovedì il tasso rilevato è stato del 7,27%. Com'è possibile che una percentuale sia circa il triplo dell'altra, visto che per entrambe le rilevazioni, le infezioni individuate sono state 4.197 (di cui peraltro 427 relative a un laboratorio privato che ha caricato in ritardo i dati di novembre)? Dipende dalla base di calcolo: Roma continua a considerare solo gli esami molecolari, quindi in tutto 20.117, mentre Venezia include anche i test rapidi, che sono stati 37.574 e dunque hanno portato il totale dei controlli a 57.691, appunto quasi tre volte tanto. Chiarita per l'ennesima volta la discrepanza sui numeri, comincia l'attesa per il verdetto sulle fasce che sarà pronunciato oggi dalla cabina di regìa, in base a 21 parametri fra cui spicca l'indice di contagio: «Nelle curve sull'andamento del virus abbiamo una timida flessione, la buona notizia è che il nostro Rt si sta abbassando», ha detto il governatore Luca Zaia.

LA GIORNATA

Siccome poi la giornata è continuata, con il bollettino regionale delle 17, vediamo qual è stato il bilancio complessivo fra il mattino e il pomeriggio di ieri. I nuovi casi sono 3.904, per un totale di 179.376 dall'inizio dell'emergenza. Pesante il bilancio dei decessi: altri 151, cioè in tutto 4.634. I ricoverati salgono a 2.855 in area non critica e a 358 in Terapia intensiva, dov'è stato superato il picco di 356 raggiunto in primavera. «Ma quale terza fase? Fino all'estate ha evidenziato Zaia non ne usciremo. Il virus resterà, con presenze altalenanti. Per fortuna questo periodo sarà accompagnato dalla vaccinazione anti-Covid, che avverrà in tre blocchi: da gennaio a marzo per gli over 80, gli ospiti delle case di riposo e i sanitari; da marzo a giugno per la popolazione meno a rischio; da giugno a settembre per tutti gli altri veneti che lo vorranno. Se per allora raggiungessimo una quota di copertura importante per arrivare all'immunità di gregge, metteremmo in sicurezza anche chi non si può vaccinare per patologie particolari».

IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Nel frattempo in Friuli Venezia Giulia, che ogni giorno fornisce un solo bollettino regionale (il quale corrisponde alla comunicazione nazionale), sono stati rilevati 672 nuovi contagi su 8.356 tamponi molecolari. Con un'incidenza dell'8,04%, i positivi dall'inizio dell'epidemia arrivano a quota 37.789. Il bilancio complessivo delle vittime aumenta invece a 1.164: sono 33 quelle di ieri, a cui si sommano 9 morti pregresse avvenute fra il 4 e l'8 dicembre. Scendono a 62 i pazienti in Terapia intensiva e a 652 quelli ricoverati in altri reparti.

IL NUOVO OSPEDALE

Al di là dei numeri sul Coronavirus, intanto, ieri è stato fatto il punto anche sul nuovo ospedale di Padova. «Nonostante stiamo affrontando con tutte le forze disponibili una grave pandemia come il Covid, la programmazione per il futuro sanitario non si ferma», ha assicurato Zaia, annunciando che il direttore generale Luciano Flor ha trasmesso alla Crite (Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia) lo studio di pre-fattibilità per il polo della salute che sarà costruito a Padova Est. L'importo dei lavori, che dureranno 4 anni, è di 481.692.600 euro. Con questa mossa è stata avviata la procedura per la progettazione e l'obiettivo è di stringere sui tempi, in modo da completare l'opera per il 2027. Servirà un commissario? «Finché c'è Flor, può continuare a occuparsene lui», ha risposto il presidente, ribadendo l'idea di costituire una commissione di esperti di finanza, «scelti dall'Università», per valutare la migliore soluzione per il reperimento dei fondi.

A.Pe.

