IDENTIFICATIVENEZIA Probabilmente le forze dell'ordine ci sarebbero arrivate lo stesso. Non così in fretta, magari, ma sarebbe stata comunque questione (al massimo) di qualche giorno. Perché San Marco è decisamente il posto meno indicato per lasciarsi andare a qualche sciocchezza come quella commessa dal gruppo di studenti universitari che, l'altra notte, hanno deciso di concludere un venerdì sera passato tra spritz e birre imbrattando con della vernice rossa uno dei leoncini della piazza. L'area marciana ha più telecamere della casa del...