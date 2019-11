CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I VOLTIVENEZIA Sono sempre più numerosi e si susseguono ormai a centinaia, sul gruppo Telegram Volontari Venice Calls, i messaggi dei tanti ragazzi rispondenti all'appello di quest'associazione veneziana, nata nel 2018 con l'obiettivo di ripristinare la cura e la tutela della città. E che, durante questa lunga settimana d'emergenza, si è resa disponibile per fornire ai veneziani in difficoltà un aiuto concreto. Li hanno chiamati gli angeli dell'acqua alta, in un fluire di adesioni coordinate su Telegram, dove i messaggi inviati servono per...