«I vitalizi? Privilegi rubati» Ex senatore denuncia Di Maio

IL CASOVENEZIA Il vicepremier e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ieri è stato denunciato da un ex senatore della Repubblica per essersi sentito accusare di godere di un «privilegio medievale rubato». E con Di Maio sono stati querelati anche gli europarlamentari Ignazio Corrao e Tiziana Beghin, entrambi del M5s. A presentare la denuncia è stato l'avvocato Giorgio Pizzol, trevigiano, ex senatore, in carica dal 1987 al 1992. Il tema è quello dei vitalizi.LE FRASIÈ successo che il 12 aprile scorso Pizzol si è sentito...