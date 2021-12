ROMA Pronta la riforma del sistema del Green pass che sospende la certificazione quando una persona vaccinata risulta positiva a un tampone. Si attende solo il via libera del Garante della Privacy. Come mai è urgente questa modifica? Se domani il signor Rossi si vaccina riceve il Green pass che ha una durata di nove mesi (rinnovata in caso di terza dose). Ma se viene contagiato, il suo Green pass non viene sospeso. Dunque, se il signor Rossi è un irresponsabile, anche da positivo può entrare al ristorante o salire su un treno mostrando la certificazione verde. Con il correttivo, invece, la positività sarà registrata nel vecchio Green pass. Confermano dal ministero della Salute: «Stiamo lavorando per attivare la temporanea revoca del Green pass alle persone che, già in possesso del certificato verde, risultino in seguito positive al Covid. Al momento questo tipo di revoca non è prevista in alcun Paese, ma vige la legge secondo cui un positivo al virus commette un reato se viola la quarantena. Stiamo spingendo per una norma a livello europeo, ma siamo pronti ad attivare in Italia il sistema di revoca per positività del Green pass, in attesa che il Garante della Privacy possa dare il suo ok nei prossimi giorni».



