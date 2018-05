I Tutor sono fuorilegge Autostrade li ha spenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Stop ai Tutor sulle autostrade. Il sistema di controllo della velocità sulle autostrade è stato spento per effetto della pronuncia della Corte d'appello di Roma che ha rigettato l'istanza di sospensione della disattivazione del dispositivo. «Ma i controlli continueranno», assicurano Autostrade per l'Italia e Polizia stradale, che stanno lavorando ad un nuovo sistema sperimentale da mettere in campo.La sorte del Tutor è stata decisa lo scorso 10 aprile, quando la Corte d'appello di Roma ne ordinò la rimozione dalla rete...