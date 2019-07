I turisti sconcertati: «Chiudete gli accessi» Il Consorzio: «Daspo per quei delinquenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE TESTIMONIANZEJESOLO- «Siamo sconvolti, sembravano furie». I bagnanti che hanno assistito al Far West in spiaggia non sanno spiegarsi una simile rabbia. «Erano scatenati - racconta chi ha visto la scena - non abbiamo capito il motivo di tanta rabbia». C'è anche chi propone di chiudere la spiaggia, recintandola, per evitare incursioni pericolose e malintenzionati. Il sindaco Valerio Zoggia a metà pomeriggio è stato informato dal comandante della Polizia locale Claudio Vanin su quanto accaduto allo stabilimento balneare di piazza...