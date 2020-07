I TESTIMONI

MIRA (VENEZIA) Lei, l'infermiera vicina di casa, che cercava di rianimarlo col massaggio cardiaco. E lui, l'assassino, che le dava il cambio per salvare l'uomo al quale aveva appena sparato con la respirazione bocca a bocca. Per venti minuti, prima dell'arrivo dell'ambulanza, hanno tentato l'impossibile per cambiare un destino che, forse era già segnato.

«Stavo dormendo dopo aver fatto il turno pomeridiano all'ospedale di Dolo» racconta Gloria Baldan (stesso cognome della vittima, ma nessuna parentela), residente con i genitori nella villetta a fianco dell'abitazione di Simone Meggiato, il 51enne che ha ucciso l'altra notte il coetaneo Andrea Baldan, ex marito dell'attuale compagna di Meggiato. «Non ho sentito gli spari - riprende Gloria Baldan -. È stato mio padre, che era già corso in strada, a svegliarmi e a dirmi di correre giù». E lei è scattata, si è accertata che non ci fossero ancora armi nelle mani dell'omicida, si è fatta largo tra le persone che erano attorno a vittima e carnefice, ed ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco. «Gli ho tastato il polso, ma non si sentiva niente. Non respirava, non reagiva, ma abbiamo tentato tutto. Aveva sangue sulla testa, forse per averla battuta sull'asfalto. E sul corpo. Ma in quei momenti non mi sono nemmeno preoccupata di capire dove fosse stato colpito. Dovevo cercare di salvarlo». E quando lei tirava il fiato, subentrava Meggiato con la respirazione bocca a bocca. Poi l'infermiera riprendeva, e sentiva l'assassino piangere. «Era confuso, sconvolto - racconta il padre della giovane che ha assistito minuto per minuto ai vani tentativi di salvataggio -. Lui urlava che non doveva finire così, eppoi lo chiamava per nome: Andrea! Andrea! Andrea!».

LA PAURA

«Eppure di quell'uomo aveva paura - racconta R.C., il vicino di casa che, avendo assistito all'intera scena dell'omicidio ed avendo dato l'allarme, è il testimone chiave della vicenda -. Simone la settimana scorsa mi aveva confidato di aver ricevuto delle minacce di morte. Forse sarà per questo che è sceso in strada con quell'arma ed una pistola al peperoncino. E forse sperava di usare solo lo spray, invece gli sono partiti i tre colpi».

Quando in via Piave, una viuzza della frazione di Oriago composta solo da villette su due piani, arrivano i carabinieri, l'infermiera e l'assassino sono ancora lì, sopra al corpo esanime di Andrea Baldan. «Ci hanno lasciati proseguire fino all'arrivo, poco dopo, dell'ambulanza. Intanto gli avevo sentito ancora il polso, ma niente. A quel punto mi sono tirata indietro lasciando il posto ai sanitari». Per il 51enne non c'è stato nulla da fare, mentre i carabinieri prendevano in consegna Simone Meggiato, avvertendo la compagna (ed ex moglie della vittima) della tragedia che ha sconvolto la vita di tre famiglie.

Fulvio Fenzo

