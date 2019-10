I testimoni di Geova: «Non servono giudici per le trasfusioni ai nostri bimbi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Una bambina di 10 mesi in pericolo di vita e una trasfusione negata dai genitori Testimoni di Geova. È il caso eclatante, in parte smentito, che si sarebbe verificato a Legnano, nel milanese, nella notte tra il 24 e il 25 settembre. Stando alle ricostruzioni riportate - anche dalla stampa nazionale - la scorsa settimana, mentre la piccola si trovava in sala operatoria per una commozione cerebrale a seguito di una caduta, i genitori si sarebbero opposti alla trasfusione necessaria spingendo la struttura a contattare i carabinieri prima e...