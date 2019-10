CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I TESTIMONIdal nostro inviatoTRIESTE Trieste è una città sospesa, ammutolita. Via del Teatro romano, dove bianca e imponente svetta la Questura, dà le spalle a piazza Unità, un fiore colorato per l'attesa della Barcolana, la regata velica in programma domenica 13 ottobre. La strada è transennata, si sentono solo le sirene della polizia che fa la spola superando le barriere. L'aria è pesante, lo sguardo di chi passa è quello dell'incredulità. Trieste, città aperta, si è spaventata. E nelle prime ore che seguono la tragedia, non...