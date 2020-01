«I tempi sono cambiati: è venuta meno quella forma di rispetto che in passato si aveva per la figura del medico. Inoltre si fa un uso improprio del pronto soccorso, quindi arriva una massa enorme di pazienti rispetto alle forze in campo. Spesso non comprendono i tempi delle emergenze: pensano che tutto si risolva in pochi minuti come nei telefilm americani. Da qui nascono le tensioni».

Pasquale Picciano, 63 anni, dei quali trenta impiegati a lavorare nel pronto soccorso dell'ospedale di Jesolo, è un medico d'urgenza e segretario aziendale del sindacato Cimo per l'Ulss 4 del Veneto. Un lavoro «in trincea» come il medico stesso ironizza, ma la sua lunga esperienza in pronto soccorso gli permette di capire i rischi che gli operatori sanitari corrono in presidi come questo, con picchi di lavoro nella stagione estiva, con il personale ridotto a poche unità per turno e in assenza di un presidio di polizia.

Quante persone accedono in una giornata?

«Al pronto soccorso e punto di primo intervento di Jesolo abbiamo 20mila accessi l'anno. Ovviamente d'estate c'è il picco e riusciamo ad avere anche 150 presenze in un solo giorno».

Chi si rivolge a voi?

«Arriva un po' di tutto, d'estate anche ubriachi o persone che fanno uso di sostanze. Pensano che la soluzione sia dietro all'angolo e quindi si vengono a creare delle incomprensioni nelle attese. A Jesolo sono rimasti solo i reparti di medicina, lungodegenza e fisiatria. Per i casi che necessitano di altri tipi di ricoveri ci rivolgiamo agli ospedali del territorio, in particolare a quello di San Donà di Piave».

In quante persone lavorano per turno?

«Complessivamente siamo 3-4 medici e 4-5 infermieri. D'estate arriva qualche rinforzo dagli ospedali vicini. In turno solitamente c'è un medico strutturato e un medico di cooperativa. Questa è stata la prima struttura a ricorrere alle cooperative quando è stata chiusa la chirurgia, prima per avere anestesisti e poi anche per i medici d'urgenza. Nei turni ci sono poi un infermiere fisso al triage e due per le ambulanze. Quindi se un medico e due infermieri devono uscire con l'ambulanza, al pronto soccorso si rimane in due».

Ci sono stati episodi di violenza?

«È capitato che qualche infermiere abbia ricevuto dei pugni, spesso però le forme di violenza si risolvono con i pazienti che si sfogano sulle strutture danneggiandole. Il più delle volte perché sono stanchi di aspettare o sono in preda all'alcol o alla droga. Negli ultimi tempi succede più spesso che in passato».

Perché, sono cambiati i pazienti?

«Non penso sia cambiata la tipologia dei pazienti. Un po' è dovuto al fatto che si fa un uso improprio nel pronto soccorso, un po' perché si è perso il ruolo che un tempo aveva il medico. In generale comunque c'è la mancanza di rispetto».

Temete per la vostra incolumità?

«Fino a una decina di anni fa d'estate al pronto soccorso c'era il posto di polizia, da quando non c'è più è aumentata la percezione dell'insicurezza».

Avete qualche forma di tutela?

«Abbiamo le videocamere, ma servirebbe un posto di polizia fisso. Ogni pronto soccorso dovrebbe averne uno. Quando la situazione diventa critica e non riusciamo a gestirla chiediamo l'intervento della polizia. Ci capita di farlo almeno 2-3 volte al mese».

L'aggressività può essere legata alla carenza di personale?

«C'è una carenza di personale, ma non penso dipenda da questo. Ripeto la violenza e certi atteggiamenti sono dovuti fondamentalmente alla mancanza di rispetto».

r.ian.

