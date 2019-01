I tecnici della commissione Ponti nelle società del professore del no

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Tutto in famiglia, tra amici. Perché la commissione tecnica voluta dal ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, quella che fornisce i dati alla Struttura di Missione del Ministero delegata all'analisi costi benefici delle principali opere strategiche italiane, in fondo è un club privato con un idem sentire. A cui il governo, anzi i 5Stelle, hanno dato le chiavi di una serie di decisioni cruciali per lo sviluppo del Paese sul fronte infrastrutturale. IL MECCANISMOUna commissione guidata dal professor Marco Ponti, dichiaratamente...