I TAMPONI

VENEZIA Dopo mesi di polemiche e accuse, il sindacato dei medici ospedalieri Anaao smussa il proprio giudizio sui test antigenici. Significativamente la presa di posizione arriva da Pierangelo Clerici, componente del direttivo nazionale dell'organizzazione sindacale, ma anche presidente dell'Associazione microbiologi clinici italiani. Proprio l'Amcli aveva analizzato i tamponi rapidi, mostrando come quelli presenti sul mercato da maggio a novembre «non avessero i requisiti di sensibilità e specificità per poter essere introdotti in un sistema di testing e screening», mentre quelli di ultima generazione arrivati tre mesi fa hanno «quelle performace di sensibilità e specificità che ne consentirebbero il loro utilizzo in determinati setting di popolazione a fini di sanità pubblica», per esempio in contesti «di alta prevalenza dell'infezione» come carceri o Rsa. Questo utilizzo «consentirebbe di sollevare dal carico di lavoro dovuto ai tamponi, processati in biologia molecolare, i laboratori che dovrebbero riprendere le attività diagnostiche ordinarie». Conclude il rappresentante dell'Anaao: «Non possiamo quindi affrontare con preclusioni ideologiche, ed è questo il nostro costante impegno, argomenti che richiedono preparazione adeguata e competenze scientifiche nella disciplina».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA