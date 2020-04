I suoi filtri sono installati, tra l'altro, in diversi ospedali italiani, dal Gemelli di Roma al Maggiore di Bologna, dal San Raffaele di Milano al Ca' Foncello di Treviso, oltre a diverse aziende del settore alimentare. Prodotti essenziali per garantire la purificazione dell'aria in ambienti dove si svolgono attività cruciali per la vita del paese. Proprio per questo la General Filter Group di Paese sta continuando ad operare, nonostante il suo segmento di specializzazione (quello dei filtri industriali, appunto) non rientri nelle categorie direttamente autorizzate dal decreto Chiudi Italia e per questo ha chiesto e ottenuto il proseguimento dell'attività. L'azienda, 130 addetti nello stabilimento produttivo nella Marca, più un'altra ventina negli uffici commerciali di Milano, ha dovuto superare diversi ostacoli per continuare a garantire le sue produzioni. «Alcuni nostri fornitori, soprattutto grandi aziende, hanno chiuso: non era conveniente per loro rimanere aperti per fare il 10 o il 20% del fatturato abituale spiega Alessandra Polin, rappresentante della famiglia titolare e componente del cda -. Ci siamo così trovati a dover consegnare con urgenza dei prodotti, perché altrimenti rischiava di chiudere la Rianimazione, e non avere materia prima da lavorare». Fortunatamente la General Filter, anziché In Estremo Oriente come altri produttori, da sempre si approvvigiona da partner europei: «Una scelta che, in questo caso, si è rivelata vincente. L'impresa trevigiana, anzi, ha lanciato sul mercato anche un purificatore portatile per gli ambienti chiusi, delle dimensioni di un comune deumidificatore, in grado di abbattere la quasi totalità della carica batterica e virale e degli allergeni, oltre a deodorare l'aria. E ha avviato anche una produzione di mascherine, sempre con uno speciale materiale che filtra il 99,8% di batteri e virus fino a 0,3 micron, garantendo, nel contempo, la possibilità di respirare agevolmente. Ne vengono realizzate, con lavorazione manuale, circa ottomila pezzi al giorno: in attesa della certificazione, sono destinate al fabbisogno interno e ai clienti del gruppo, ma sono in corso contatti con distributori anche per la vendita al consumatore finale. «In questo periodo - conclude Polin presidente del gruppo giovani di Assindustria Venetocentro -, mi sono confrontata con tantissimi associati, anche di altri territori. Sia chiaro: l'aspetto sanitario è prioritario, però bisognava tenere in considerazione da subito un problema economico che sarà devastante: la ripresa sarà lentissima e interi settori faranno fatica a riaprire. Se avessimo tenuto aperte le aziende che potevano rispettare le prescrizioni di sicurezza, la ripartenza sarebbe stata molto più facile».

