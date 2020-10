I SONDAGGI

NEW YORK Donald Trump non si ferma. Davanti ai sondaggi che lo danno in svantaggio rispetto allo sfidante democratico Joe Biden, il presidente ha voluto accelerare gli impegni elettorali. In cinque giorni sta visitando sette diversi Stati, con il chiaro intento di assicurarsi una massiccia copertura su tutti i media e così controbattere al fuoco di fila della pubblicità del rivale.

I sondaggi non sembrano scoraggiarlo, memore del fatto che anche nel 2016 lo davano perdente. A differenza di 4 anni fa tuttavia, il vantaggio di Biden è maggiore di quello che aveva Hillary Clinton, e non è stato altalenante coMe successe con la ex segretaria di Stato. Oramai da settimane Joe Biden vanta un vantaggio nazionale di oltre dieci punti, mentre ha conquistato posizioni abbastanza solide anche negli Stati in bilico che Trump si era aggiudicato nel 2016, come il Wisconsin, Michigan, Pennsylvania.

Un segnale di quanto in realtà Donald Trump non stia prendendo sottogamba queste rilevazioni lo ha dato il fatto che con il tempo che stringe e milioni di americani che già stanno votando, abbia voluto fermarsi sia nella Georgia che nell'Iowa, due Stati che quattro anni fa aveva vinto con un margine di oltre 10 punti. A tutto ieri il numero di americani che ha già espresso il voto è arrivato a 26 milioni, il che vuol dire che a 16 giorni dalla data del voto alle urne, oltre il 12 per cento del totale di quanti votarono nel 2016 ha già votato. Se questi ritmi saranno mantenuti, le elezioni del 2020 saranno un record storico di affluenza alle urne. A differenza che nelle altre democrazie occidentali infatti, negli Usa si può votare per corrispondenza o di persona già varie settimane prima del giorno canonico.

