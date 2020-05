IL CASO

ROMA Ai 3 miliardi per i Comuni già previsti dal decreto Rilancio ieri se ne sono aggiunti altri 3. Questo almeno è l'impegno che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha preso ieri in una videoconferenza con i sindaci delle principali città italiane. «Non permetterò che i Comuni vadano in dissesto - ha assicurato Giuseppe Conte - capisco la preoccupazione, ma non c'è mai stata una sottovalutazione sul grande ruolo che avete espletato in questa emergenza».

«Ci aspettiamo che all'impegno personale del presidente del Consiglio seguano i fatti», ha dichiarato il presidente dell'Associazione Comuni (Anci) e sindaco di Bari Antonio Decaro. L'allarme dei sindaci di Roma, Milano, Bari, Genova, Firenze, Napoli, Torino, Catania, Reggio Calabria, Bologna, Palermo, Cagliari e Venezia era già contenuto in una lettera inviata a Conte. Oltre al raddoppio dei finanziamenti «per chiudere i bilanci compensando le minori entrate di questi mesi», le richieste comprendono l'assegnazione diretta di fondi per cultura, turismo, mobilità e welfare; norme più flessibili sui vincoli finanziari; sospensione dei piani di rientro per tutti i Comuni per il 2020; regole semplificate e poteri commissariali per la realizzazione di alcune opere prioritarie e urgenti.

