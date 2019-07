I segreti di Savoini, i pm sbloccano il cellulare schermato `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE INDAGINIROMA Un telefonino schermato. È stato necessario qualche giorno in più del previsto per i tecnici della procura di Milano, incaricati di eseguire la copia forense del cellulare di Gianluca Savoini. L'ex portavoce di Salvini, presidente dell'associazione Lombardia-Russia, accusato di corruzione internazionale per una presunta tangente su una fornitura di petrolio da Mosca che avrebbe dovuto finanziare la campagna elettorale del Carroccio e accreditato dal ministero dell'Interno nelle delegazioni ufficiali del Governo, aveva...