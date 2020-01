I SALVATAGGI

ROMA Ancora salvataggi al largo delle coste libiche. Oltre 300 migranti sono sulle navi di due diverse ong, in direzione Malta e Sicilia. E gli attivisti continuano ad essere impegnati senza sosta nei soccorsi. L'ultimo è stato invece effettuato dalla guardia costiera maltese, che ha recuperato in mare 40 persone. In tutto i migranti a bordo dalla nave Ocean Viking, che ha operato una serie soccorsi in queste ultime ore, sono 223. Durante l'ultimo salvataggio - effettuato da Sos Mediterranee - sono state recuperate in mare 72 persone su una barca di legno molto instabile e sovraccarica nella zona maltese della Sar. Naufraghi che si sono aggiunti agli altri migranti messi in salvo nelle ore precedenti: tra loro ci sono 32 sono minorenni che viaggiano da soli. Dieci di questi bambini non accompagnati hanno meno di 15 anni, il più giovane è un bimbo di 6 mesi. E tra le sopravvissute ci sono anche quattro donne incinte. Quando sono stati recuperati, i sopravvissuti erano deboli, in ipotermia, sofferenti per il mal di mare e ricoperti di carburante. Altre 16 persone sono state invece recuperate dalla Alan Kurdi, la nave della ong Sea Eye: tre persone erano gravemente disidratate e sono state portate all'ospedale di bordo per le cure mediche. Si tratta del secondo salvataggio della ong e per questo adesso a bordo della Sea Eye ci sono in tutto 78 persone.

I PRECEDENTI

Nei giorni precedenti, dall'inizio del nuovo anno, la Ocean Viking aveva soccorso, sempre al largo della Libia, altri 39 migranti che sono stati poi portati a Pozzallo. Prima ancora altre 42 persone erano state salvate dalla Sea Watch 3 mentre si trovavano su un barcone nella zona di ricerca e soccorso maltese.

A mettere in correlazione i salvataggi con le ultime vicende politiche italiane - in particolare con le elezioni regionali - è il leader della Lega, Matteo Salvini, che si chiede: «Circa 300 immigrati a bordo delle navi delle Ong, Ocean Viking e Alan Kurdi: con il governo dei porti aperti già 774 sbarchi da inizio anno contro i 202 di tutto gennaio 2019. Sono curioso di vedere se Pd-5Stelle-Conte-Renzi li faranno arrivare subito o li terranno in ostaggio per aspettare la chiusura delle urne in Calabria ed Emilia-Romagna. Un sospetto ce l'ho...».

E il vicepresidente del Senato, il leghista Roberto Calderoli, invita la Ocean Viking a fare rotta verso la Tunisia: «è una nave straniera di una ONG francese ...Per cui ora la Ocean Viking si diriga verso un porto tunisino o maltese oppure vada verso la stessa Francia. Non c'è nessuna ragione per pretendere di venire a sbarcare gli immigrati in un porto italiano».

