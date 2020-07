LE REAZIONI

ROMA «Non sono e non sono mai stato un ragazzo del coro, perciò oggi posso dire Forza Italia e soprattutto Forza Europa». Osvaldo Napoli, esponente di Forza Italia di lungo corso, è il primo esponente dell'opposizione che si schiera con Giuseppe Conte nelle difficile trattativa di Bruxelles sostenendo che i sovranisti che tifano contro in realtà «vogliono uscire dall'euro». A seguire è la collega di partito Maria Stella Gelmini che dicendco che «nonostante tutto Forza Italia, oggi, si sente di sostenere il Paese e chi pro-tempore lo rappresenta in Europa, affrontando una difficile partita».

«Su questa battaglia noi siamo al 100% con il presidente del Consiglio italiano», scrive anche Carlo Calenda, leader di Azione. «In questi due giorni di trattativa europea io non guardo a maggioranza e opposizione. Io spero che l'Italia vinca la sua partita. Perché ne va del nostro futuro». Scrive sui social Mara Carfagna, esponente di FI. Resta sulle sue posizioni antieuropeiste Matteo Salvini anche se poi prende la palla al balzo quando il premier ungherese Orban attacca il collega olandese Rutte e si schiera con l'Italia: «Orban è con l'Italia, gli amici di Conte e del Pd no». «Chiami il suo amico Wilders», è la replica del Pd con Michele Bordo. «L'Italia non accetti compromessi al ribasso. L'Olanda rinunci al suo egoismo che rischia di far pagare, con la riapertura dei mercati, a tutti i risparmiatori», dice Antonio Tajani.

