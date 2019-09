I rosso-gialli accelerano sul taglio dei parlamentari Legge elettorale, si rinvia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA La luna di miele tra il governo rosso-giallo e gli italiani, in base ai sondaggi, non è scattata. Tra 5Stelle e Pd, invece, la fase resta quella del volemose bene. Perché Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Dario Franceschini vogliono disinnescare Matteo Renzi. E perché nessuno, neppure l'ex rottamatore, può permettersi una crisi che spianerebbe la strada alla vittoria di Matteo Salvini. Con una novità non da poco: per evitare zuffe e tenere l'ex premier a bagnomaria, i due maggiori azionisti del governo rinviano sulla legge...