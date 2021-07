Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASODopo il caldo record, le fiamme: un incendio ha devastato il villaggio canadese di Lytton in British Columbia, riducendo in cenere ogni traccia di vita umana. Il paese nato a metà dell'ottocento dai pionieri accorsi per la corsa all'oro è stato cancellato dalle mappe in una sola notte, divorato dal fuoco e dal vento, che hanno lambito ogni casa e ogni opera di urbanizzazione. La catastrofe si è verificata alla fine di una ondata di...